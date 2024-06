Pedullà: “Ds Cosenza, avanza Ursino. Rinaudo alla finestra”

Dopo esattamente due anni, Beppe Ursino torna in orbita Cosenza due anni. Secondo quanto si legge su Alfredopedulla.com ci sono possibilità concrete che il direttore sportivo possa essere il successore di Gemmi, il quale potrebbe lasciare il club rossoblu. Ursino è un pallino di Guarascio che ci aveva già provato nel giugno 2022 senza arrivare a un accordo. Adesso le chance sono in crescita, con il Cosenza che ha sondato anche Ciro Polito e Leandro Rinaudo, i quali non proseguiranno le loro avventure rispettivamente al Bari e al Palermo.

