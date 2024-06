TMW: “Catanzaro, si punta alle conferme di Magalini, Vivarini e Foresti. Il punto”

Dopo la sorprendente cavalcata nell’ultima stagione, il Catanzaro punta a blindare lo zoccolo duro del club in vista del prossimo campionato. Secondo TuttoMercatoWeb.com vanno innanzitutto discussi i rinnovi del direttore generale, Diego Foresti, e del direttore sportivo, Giuseppe Magalini, entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Quanto a Vincenzo Vivarini, tecnico stimato da diverse squadre, è legato ai calabresi per un altro anno, più un’opzione per una ulteriore stagione, e per la società non è in discussione

Il punto definitivo su ambo le situazioni verrà comunque fatto dopo l’incontro previsto nella prossima settimana quando la dirigenza giallorossa darà ufficialmente il via alla stagione 2024/2025.