Eusebio Di Francesco, ex tecnico del Sassuolo, stando a quanto riporta “Alfredopedullà.com, ha avuto una mega offerta per la panchina dell’Alaves. Contratto biennale, importante budget di mercato, ieri c’è stata una videoconferenza, il club aspetta una risposta entro questo fine settimana. Di Francesco è tentato ma non ha ancora detto sì. In Italia ha avuto contatti con Torino, Fiorentina e Cagliari. Intanto, l’Alaves aspetta un sì entro 48 ore: Di Francesco è la prima scelta, ma se la risposta dovesse tardare cambierebbe obiettivo.