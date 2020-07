E’ risultato positivo al Coronavirus un carabiniere in servizio presso la caserma di Pietramelara, in provincia di Caserta, ma residente in un altro comune del Casertano. Come da protocollo, l’Asl ha effettuato i tamponi anche ai colleghi della stazione dell’Arma. Fortunatamente, secondo quanto riporta “Teleclubitalia.it”, tutti sono risultati negativi. Il militare, attualmente in quarantena come previsto dalla legge, avrebbe contratto il virus da alcuni familiari. Nell’alto Casertano resta alta la guardia dopo il cluster emerso a Conca della Campania (6 casi) a seguito della positività della badante moldava fermata mentre era in partenza da Caianello. Nuovi positivi si registrano anche a Mondragone: due nelle ultime 24 ore. Un altro contagio è stato segnalato a Teano, si tratterebbe di una signora le cui condizioni non desterebbero preoccupazioni