Pecchia presenta Como-Parma: «Il risultato di Palermo inganna, ho visto una squadra viva e bella»

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Como.

Ecco le sue parole:

«Il Como non avrà Konè e Baselli, ma non vedo una squadra in flessione. Il risultato di Palermo inganna, ho visto una squadra viva e bella. Sanno fare giocate in velocità e di qualità. Non affronteremo una squadra in difficoltà. Ora ogni partita sarà decisiva, ma noi dobbiamo pensare solo ed esclusivamente alla prossima gara ed affrontarla con lo stesso spirito di sempre. La squadra sta bene, anche questa settimana è andata molto bene. La condizione generale è buona e tutti sono arruolabili. Charpentier ha avuto un buon impatto sull’ultima gara, ma anche Estevez ha sempre giocato e sta bene. Como? Mi aspetto una squadra che ha sempre avuto lo stesso atteggiamento, come a Palermo. Ora con Roberts hanno un’identità diversa da prima e vogliono sempre giocare a calcio. In mezzo e davanti hanno tanta qualità e giocatori abili nello spazio. Dovremo lavorare molto bene».