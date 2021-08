Come si legge su “IlSicilia.it” l’assessorato regionale alla Sanità ha “acquisito una relazione” di quanto accaduto all’ospedale Cervello di Palermo, dove un paziente Covid si è suicidato, lanciandosi dalla finestra della stanza in cui era ricoverato in terapia sub-intensiva, mentre “l’azienda sanitaria ha aperto un’inchiesta interna”.

La notizia è stata confermata all’Italpress dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Intanto, la procura di Palermo, ha aperto un’inchiesta.