Leggera paura durante l’intervallo di Palermo-Salernitana.

Stando a quanto si apprende, Nicola Valente, che questa mattina non si era allenato con la squadra, ha accusato un leggero malore mentre si trovava nella club house rosanero.

Dopo la chiamata dell’ambulanza, l’intervento di quest’ultima non si è reso necessario. Per fortuna dunque, nulla di grave per l’esterno rosanero.

AGGIORNAMENTO: Stando a quanto filtra, l’esterno rosanero avrebbe avuto un lieve mancamento, tutto però si è risolto positivamente.