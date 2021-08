Le persone che hanno contratto il virus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.355.348. Di queste, 128.068 sono morte, mentre 4.135.930 sono guarite o sono state dimesse. L’ultimo bollettino registra 5 persone positive decedute e 5.321 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 230 (16 in più rispetto a ieri, i nuovi ingressi sono 22). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 167.761. La Toscana è la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 702. Per la Regione Lazio, a causa di un attacco hacker al sistema informatico, sono disponibili solo i dati relativi a ricoveri e nuove positività, ma non ai tamponi effettuati né a eventuali decessi.