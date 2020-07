Patric si scusa con Donati per averlo morso durante il match di ieri. Ecco il suo messaggio su “Instagram”: “Giulio Donati ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto: è’ stata mancanza di lucidità. Intanto ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e alla tua squadra per il resto del campionato”. Lo stesso difensore del Lecce ha risposto alla storia di Patric, richiamando proprio quell’episodio: “Sono cose che in momenti di alta tensione possono capitare, quando uno capisce l’errore e chiede scusa la cosa resta in campo senza rancore. Anche io vivo di emozioni, capisco Patric perchè in una partita così combattuta ci può stare una cosa del genere. Patric si è scusato immediatamente, il suo era un gesto da punire con il rosso, ma non mi ha arrecato alcun danno. Quindi chiederei a chi deve giudicare di mettersi una mano sulla coscienza. Il giocatore laziale poi è stato corretto, a differenza di Bonazzoli, che una settimana fa che non si è nemmeno scusato e questo mi mette tristezza”.