Stando a quanto riferisce il periodico spagnolo “AS”, Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è costretto a rimanere isolato nella sua casa di Madrid perché è stato in contatto con un amico positivo al Coronavirus. Il Real ha subito applicato il protocollo stabilito per casi come questo. Il giocatore si è subito sottoposto al tampone ed è risultato negativo, Nonostante questo è costretto a rimanere in isolamento.