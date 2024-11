Pastore: «Il Palermo soffre di un’ansia autoindotta legata alle aspettative. Dionisi poco pragmatico»

Intervenuto durante la trasmissione “L’ascia raddoppia”, il noto giornalista Giuseppe Pastore ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale del Palermo, ritenendo che sia ancora lontano dall’aver trovato la strada giusta per il consolidamento e per rispondere, dunque, alle ambizioni e alle aspettative dei suoi tifosi:

«Il club rosanero galleggia in quel limbo tra il quinto e il settimo posto. Ci sono giocatori che sono usciti dai radar, come Brunori, che in passato era stato un trascinatore. È una squadra che fatica a trovare continuità e soffre di un’ansia autoindotta legata alle aspettative che gravano su di lei. Un allenatore giochista come Dionisi, se non riesce a far decollare il proprio gioco, fatica a offrire alla squadra il pragmatismo che, ad esempio, uno Spezia ha trovato con Luca D’Angelo, un tecnico spesso sottovalutato».