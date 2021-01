Come si legge su “TMW” il futuro di Bruno Alves è tutto da scrivere.

Per lui c’è una chiamata dal Portogallo. Ci prova il Boavista, le parti sono ancora ai contatti embrionali. L’ipotesi di un ritorno in Portogallo non è da scartare. E la prossima settimana potrebbe essere decisiva.