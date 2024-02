Parma, presentata documentazione per nuovo Tardini: la risposta fra un mese

Come riportato da TMW, il Parma continua a comandare in vetta al campionato di Serie B, e la società nelle ultime settimane ha lavorato alacremente per produrre tutta la documentazione richiesta dalla Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi, chiamata a valutare il dossier integrativo in tutti i suoi 150 punti, alcuni dei quali aggiunti di spontanea volontà dal club, darà la risposta definitiva tra 30 giorni, verso, dunque, metà marzo.