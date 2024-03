Parma, Pederzoli: «Siamo diventati una squadra forte e vincente, ora completiamo l’opera»

Il ds del Parma Mauro Pederzoli è intervenuto in occasione del “TrasferRoom Summit di Roma” rilasciando le seguenti parole:

«Essere qui è una grandissima opportunità, ci sono più di 300 club provenienti da tutto il mondo. Essere nella stessa stanza con 300 colleghi è bellissimo perché ti permette di scambiare informazione e acquisire conoscenze che poi diventeranno importanti anche in sede di calciomercato. Partiamo già da un vantaggio dovuto alla storia del nostro club, il Parma è una società che conoscono dappertutto per i successi avuti qualche anno fa. Il nostro poi è un club multiculturale, si parlano tantissime lingue, ed è chiaro che per un giocatore che arriva da fuori questo può essere un vantaggio, una soluzione più facile. Siamo una squadra che s’è costruita sulla base di giocatori giovani, arrivati quasi tutti tre stagioni fa. Lì è partito un percorso che non è stato tutto rose e fiori, ma di crescita costante. La proprietà crede fortissimamente in questo modo di fare calcio e ci ha consentito di trovare quella continuità che si sta rivelando decisiva. Abbiamo potuto sviluppare un progetto tecnico e abbiamo una squadra che continua a essere giovane ma è cresciuta tanto dal punto di vista della continuità e della personalità».

«Il futuro è legato alla filosofia del Parma, una filosofia legata ai giovani, alla loro valorizzazione per poi trarne beneficio dalle loro qualità. Abbiamo tanti giocatori pieni di qualità che stanno percorrendo un percorso che li ha portati a migliorare stagione dopo stagione. Sono un valore tecnico ed economico fondamentale per il Parma e il futuro di questo progetto è abbastanza ben garantito dalla loro presenza. Senza entrare nel dettaglio, posso dire che anche in questi giorni o tramite le chiamate che ricevo in sede c’è grande conoscenza dei nostri talenti. E ne siamo orgogliosi, perché sono giocatori che abbiamo scelto noi tramite la nostra area scouting. Però in queste ultime stagioni abbiamo solo pensato a proseguire sulla strada tracciata per diventare una squadra vera, forte, vincente. Ora siamo lì, speriamo di completare l’opera coscienti del fatto che tanti dei nostri giocatori sono sulla bocca degli operatori di mercato di tutta Europa».