Il nuovo tessuto Ti-energy, spiega il Parma, unisce due distinte tecnologie che prevedono la presenza di nanoparticelle di ossido di zinco per ottenere la capacità antibatterica e il trattamento Minusine J1+ per conferire impermeabilità ai liquidi. Questa duplice caratteristica consente al tessuto di costituire una barriera efficace e protettiva in caso di droplet, liquidi, microrganismi, irritazioni da sfregamento e formazione di odori corporei. “Ti-energy e` dotato, infatti, di una fondamentale proprietà idrorepellente che impedisce la penetrazione di ogni sorta di liquido che entri in contatto col tessuto che rimane, cosi`, asciutto”, spiegano i ducali. “I liquidi, infatti, scivolano via in forma di perle, trascinando ogni tipo di impurità”. Ecco il tweet della società: