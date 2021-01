Il futuro di Fabio Liverani sulla panchina del Parma è sempre più in bilico. Il club emiliano potrebbe optare per un cambio in panchina prima della gara di domenica prossima contro la Lazio. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il primo passaggio verrà fatto con Roberto D’Aversa che ha un contratto da 1 milione e 650 mila euro netti.

Il direttore sportivo Carli penserà subito a lui, se D’Aversa dovesse rifiutare tutto tornerebbe in discussione, chiaramente anche il contratto che non avrebbe più motivo di esistere. La principale idea alternativa chiama in casa Paulo Sousa, come anticipato lunedì sera da Gianluigi Longari su Sportitalia.