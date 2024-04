Parma, il messaggio dei tifosi: “Uniti verso il sogno chiamato serie A”

I tifosi del Parma, capolista del campionato cadetto, hanno voluto mandare un messaggio diretto al club ma soprattutto alla squadra.

“CUORE ARDENTE IN CORAZZA D’ACCIAIO

Motto che ha guidato la nostra tifoseria in una delle notti più belle e sofferte della nostra storia e che riassume anche i sentimenti e lo stato d’animo attuale di una piazza che da ormai troppo tempo arde e brama il ritorno sui palcoscenici che merita, con la scorza dura fatta dopo fallimenti e stagioni incolori come quelle trascorse.

Nei ragazzi che oggi difendono i nostri colori e indossano la maglia crociata sul petto, squadra più giovane del campionato, abbiamo rivisto quello stesso desiderio e fuoco di conquistare un traguardo che anche per tanti di loro, alla pari di noi, rappresenta un sogno che cullano fin da bambini e da giovani calciatori.

Nelle prossime 6 giornate saremo chiamati come tifosi, come tifoseria e come città a mettere noi quella corazza d’acciaio sulle spalle di questi ragazzi, allontanando le paure, le voci e tutto quello che può non tenerli focalizzati sul sogno che solo insieme possiamo raggiungere.

Per questo motivo venerdì sera alle 19 saremo a Collecchio, per dare un segno forte ai nostri ragazzi, facendogli capire che crediamo in loro e che saremo noi a difenderli ora che le forze possono venire meno e qualche nuvola rischia di oscurare un cammino fino a qui pieno di soddisfazioni.

Andiamo a prenderci quello che deve essere nostro, tutti insieme, squadra, tifosi, la città di Parma intera, uniti verso il sogno chiamato serie A!

ED I COLORI CHE NOI PORTIAMO SONO LA GLORIA!”.