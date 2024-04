Bari, Protti: «Quest’anno le aspettative erano completamente diverse»

L’ex attaccante del Bari Igor Protti ha parlato, ai microfoni di Tuttomercatoweb, circa la situazione dei Galletti in campionato.

«È una situazione particolare, lo scorso anno nessuno si aspettava a inizio stagione che potesse fare un campionato del genere dove la sensazione è che le cose siano andate tutte per il verso giusto fino agli ultimi secondo della finale play off contro il Cagliari. Sembrava l’anno d’oro e invece tutto è naufragato in quel gol all’ultimo minuto. Quest’anno ovviamente le aspettative erano completamente diverse e non è stato semplice mantenere fede a quello che la città si aspettava. Una città con una passione enorme, dove tutti sono vicini alla squadra e ora bisognerà fare molta attenzione perché il calendario è molto molto difficile con diversi scontri diretti come quello con il Cosenza e sfide contro chi si gioca la promozione in Serie A. Mi auguro che tutto finisca nel migliore dei modi».