Parma, Delprato: «Il mister cerca un gioco propositivo. Sarà un campionato diverso»

Il capitano crociato Enrico Delprato, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta contro l’Atalanta. Il calciatore del Parma, prossimo avversario del Palermo in Coppa Italia, si è espresso anche in vista della prossima stagione.

«E’ stata una bella prestazione sicuramente. Sono amichevoli, ma le prendiamo come un’opportunità di fare bene e lavorare su quello che ci chiede il mister. Siamo contenti, ma sono partite da prendere per il giusto verso. Sono sicuro che quando arriveranno le partite di campionato l’Atalanta sarà totalmente diversa. Delprato centrale? L’anno scorso ho fatto varie partite da centrale, rispondo come sempre che mi adatto alle richieste del mister. Centrale o a destra è indifferente, cerco di esprimermi al meglio. Tante occasioni oggi? L’Atalanta fa della condizione fisica un punto di forza e noi eravamo più brillanti. Con umiltà, ma consapevoli di poter dire la nostra. E’ stata una buona prestazione. Tante soluzioni che proviamo in allenamento sono venute, Suzuki ha un gran calcio potentissimo, è una soluzione da sfruttare anche in campionato. Scorsa stagione? Il mister cerca di proporre un gioco propositivo, sapendo che sarà un campionato totalmente diverso, dove ci sarà da mettersi lì e soffrire, senza pensare che siamo giovani o che siamo bravi. Ci saranno sacrifici da fare. Suzuki? Dovrà imparare l’italiano, ma è un portiere dalle ottime capacità e avrà tempo di applicare quello che gli chiede il mister e la squadra».