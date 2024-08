Coppa Italia: il Cesena passa sul Padova 3-1, Francesconi chiude la partita del Manuzzi

In questi istanti è terminato il match tra Cesena e Padova valevole per la Coppa Italia. Nella prima frazione di gioco è il Cesena a portarsi in avanti. Kargbo al 9′ porta avanti i suoi e riesce a sbloccare il match indirizzando la gara. Al 38′ Shpendi raddoppia per gli uomini di Mignani. Il Padova non riesce a reagire e cos’ il match scivola all’intervallo sul punteggio di 2-0. Sono in campo anche Avellino e Juve Stabia sul momentaneo punteggio di 1-1 ( Tribuzzi 2′; Piscopo 21′).

Nella seconda frazione di gioco, Francesconi all’86’ chiude il match portandolo sul definitivo 3-1. Tra Avellino e Juve Stabia, match ancora non terminato, il punteggio attualmente è sul 2-1.