Pietro Lo Monaco è il primo nome sulla lista della proprietà del Parma. Stando a quanto riferito da “Sportitalia”, i primi contatti tra il Parma e Lo Monaco ci sono stati nei giorni scorsi e potrebbero intensificarsi con l’aggravarsi della situazione del Parma.

Lo Monaco tornerebbe così in serie A dopo gli anni del miracolo etneo con la scoperta di gente come Papu Gomez e in panchina Diego Simeone, giusto per fare alcuni nomi.





I nuovi proprietari del Parma si affiderebbero così ad uno dei più grandi conoscitori della nostra serie A per restare aggrappati ad un campionato sempre più complicato, dopo gli exploit delle matricole Spezia e Benevento.