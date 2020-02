Al termine del match vinto contro la Cittanovese, il tecnico del Savoia, Carmine Parlato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Anche se non abbiamo guadagnato qualche punto sul Palermo, dobbiamo essere contenti perché abbiamo battuto un avversario davvero forte. Il Savoia continuerà a non mollare e a crederci. Pensiamo al Savoia e non perdiamo mai l’entusiasmo».