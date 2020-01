«Non era facile vincere 0-2 qua, complimenti a chi è entrato e anche chi manda giù dei bocconi amari per fare avanti il Savoia, la vittoria la dedico al presidente Mazzamauro. Bisogna sempre ricordare di mettere in campo gli under, abbiamo schierato il 4-3-1-2 per questo. Abbiamo fatto bene tante volte durante l’arco della partita, però è anche vero che mettere tanti attaccanti non significa fare tanti gol». Queste le parole dell’allenatore del Savoia, Parlato, rilasciate in conferenza stampa al termine della gara contro il Marsala. Di seguito l’audio della conferenza stampa: