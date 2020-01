Ritorna l’appuntamento settimanale con “Parla Parlato”, rubrica del martedì in cui Parlato, tecnico del Savoia, risponde alle domande dei giornalisti. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale del Savoia: «Perché non inserisco i nuovi innesti De Vena e Chironi dal primo minuto per provare un approccio diverso alla partita? Chironi ha già giocato dall’inizio la settimana scorsa. Quando lo abbiamo scelto, sapevamo che, con le sue caratteristiche, avrebbe aiutato la squadra. E lo sta dimostrando. Per De Vena, ripeto, spero per lui che arrivi la titolarità ma, per come si comporta, lo considero già un titolare. La vittoria sul Marsala? La squadra è stata in campo con personalità e mi è piaciuta molto in entrambe le fasi di gioco. Manovriera e caparbia quando c’era da attaccare. Anche se commettiamo errori evitabili».