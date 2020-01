Il Pescara è alla ricerca di un portiere di sicura affidabilità in vista della seconda parte di stagione. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club abruzzese sarebbe molto vicino all’ingaggio di Fabrizio Alastra, portiere classe ’97 del Parma. Si attende soltanto la chiusura della trattativa tra i gialloblù e Radu per dare il via libera all’approdo di Alastra al Pescara.