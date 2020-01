Jerry Mbakogu può tornare in Italia già questo mese. L’ex attaccante del Padova, ora n forza ai croati dell’Osijek, è nel mirino del Livorno, ultimo in classifica in serie B. L’anno scorso Mbakogu aveva vestito la maglia dei biancoscudati, con dieci presenze e tre gol: esperienza chiusasi con la retrocessione in C e il successivo approdo in Croazia.