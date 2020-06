Carmelo Iacobello, primario di malattie infettive dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Sicilia”: «Questo virus è stato una brutta bestia, ma al momento tutto è‘ cambiato e io vorrei tornare ad occuparmi delle altre patologie infettive che non sono poche. Quanti ricoverati? Uno solo e sino a quando avrò anche un solo caso positivo in reparto non posso ricoverare nessuno se non altri pazienti col coronavirus».