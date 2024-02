Pari in Ternana-Spezia, D’Angelo: «Perdere sarebbe stato ingiusto»

Al termine della sfida di Terni tra Ternana e Spezia, mister D’Angelo analizza così la gara dei suoi.

Di seguito le sue parole:

«Non credo che una sconfitta avrebbe potuto definire le sorti del campionato, nè per noi nè per loro, ma magari avrebbe potuto incidere dal punto di vista del morale; ci prendiamo un punto che per come si era messa la partita ci può sicuramente andare bene, ma il mio rammarico è non aver segnato quando eravamo in controllo della gara, consentendo ai nostri avversari qualche ripartenza di troppo, sfruttando la velocità dei propri attaccanti. Siamo stati molto bene in partita, ma anche se Iannarilli ha fatto alcune parate pesanti, negli ultimi sedici metri avremmo dovuto essere più incisivi, ma non parlo solo degli attaccanti, anche perchè abbiamo giocato per larghi tratti della partita con il baricentro nella metà campo dei nostri avversari; purtroppo con il passare dei minuti le partite possono sporcarsi, diventare più difficili e loro dopo il calcio di rigore parato da Zoet hanno sicuramente preso coraggio, mentre noi siamo un po’ scesi e in ogni caso penso che perdere sarebbe stato delittuoso per ciò che abbiamo fatto oggi. Nella ripresa abbiamo concesso qualche ripartenza di troppo perchè eravamo in costante proiezione offensiva, determinati a vincere la gara e avremmo dovuto essere più attenti in alcune circostanze, basta pensare che il gol è arrivato in contropiede e noi non siamo riusciti a fare fallo per fermare l’azione; abbiamo fatto una buonissima partita, sapevamo di poter far male alla Ternana, ma dobbiamo saper leggere i momenti della partita ed evitare certi rischi. Nel finale ho tolto Falcinelli perchè, dopo gli ingressi di Pio Esposito e Di Serio, avevo comunque due punte in campo e dato che vedevo la squadra stanca, anche perchè oggi il campo era davvero pesante, ho preferito schierare la squadra con il 3-5-2, rafforzando il centrocampo e dando forze fresche con l’inserimento di Bandinelli. La Ternana si è difesa con tanti uomini, Iannarilli è stato bravo in alcune occasioni e per noi non è stato facile trovare spazio per la conclusione, pur stazionando spesso nei pressi dell’area umbra; prendo volentieri il punto, avendo segnato in pieno recupero, ma con tutto il rispetto per i nostri avversari che hanno fatto la loro partita, non essere riusciti a portarsi in vantaggio dopo i primi sessanta minuti di gioco è sicuramente un grande rammarico».