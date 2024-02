Pari in Modena-Cosenza, Gliozzi: «Raccogliamo un punto importante»

Ettore Gliozzi ha analizzato il pareggio interno raccolto dal Modena contro il Cosenza al termine del match.

Di seguito le sue parole:

«Da una parte sono dispiaciuto per non averla vinta, speravo nel bottino pieno, dal punto di vista personale era molto importante sbloccarmi dopo i mesi che ho passato, l’intervento al ginocchio di fatto mi ha costretto a saltare il girone d’andata. Raccogliamo comunque un punto importante per il morale, ora ci aspetta una trasferta difficile ma ci faremo trovare pronti»