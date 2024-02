Pari in Como-Parma, Roberts: «Soddisfatti della prestazione»

Al termine del match tra Como e Parma terminato 1-1, il tecnico Roberts si è espresso sul match.

Di seguito le sue parole:

«Siamo soddisfatti della nostra prestazione, il Parma è la squadra da battere di questa stagione. Abbiamo cercato il raddoppio in più di un’occasione.

Edoardo ci sta dando una grande mano in difesa, anche Odenthal sta facendo una grande stagione. Da Cunha può giocare in 3/4 posizioni differenti, è importantissimo per noi. Con Ioannou volevamo spinta sulla sinistra.

Abbiamo risposto bene all’ottimo inizio del Parma. Sapevamo che sarebbero stati pericolosissimi nella nostra trequarti, hanno giocatori veloci e tecnici. Ci è piaciuta la reazione.

Penso che il Parma, in quell’occasione, abbia gestito benissimo il contropiede. Noi stavamo attaccando, naturale non essere perfettamente in posizione, non avevamo il giusto equilibrio. In generale, credo che all’inizio la nostra difesa fosse troppo bassa, facendo così il Parma aveva il dominio su tutte le preventive».