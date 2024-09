Pari a reti bianche in Cittadella-Catanzaro, Gorini: «Partita equilibrata»

Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, ha commentato in conferenza stampa il pareggio a reti bianche col Catanzaro.

«È stata una partita equilibrata che ci aspettavamo, perché il Catanzaro è una squadra che gioca molto sul possesso palla. Al di là del primo quarto d’ora nel primo tempo abbiamo avuto 4 o 5 possibilità per ripartire, abbiamo fatto bene nel recupero palla ma non nella finalizzazione e nell”ultimo passaggio. Siamo riusciti a limitarli bene, il Catanzaro non ha avuto grosse occasioni se non su una indecisione di Pavan nel primo tempo ma poi per il resto non mi ricordo parate di Maniero. Pigliacelli ha fatto una parata su corner, ma è stata una partita molto equilibrata.

Pensavo che inizialmente partissero col 3-5-2 ma i principi di gioco sono quelli, l’abbiamo interpretata bene. L’aspetto sotto il quale dobbiamo migliorare è quello dell’ultimo passaggio, abbiamo avuto delle ottime ripartenze ma le abbiamo finalizzate male. Credo che alla fine sia un pareggio giusto, il Catanzaro è un avversario forte. C’è sicuramente da migliorare, ma in questa fase della stagione credo sia abbastanza normale».