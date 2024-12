Papu Gomez: «Sono passato da campione del mondo al telefono che non suona più»

La carriera di Alejandro ‘Papu’ Gómez ha vissuto vertici straordinari e cadute drammatiche, con l’ultima svolta che ha visto l’ex campione del mondo affrontare una squalifica per doping che ha segnato un punto di svolta nella sua vita professionale e personale. Nella lunga intervista concessa a Juan Pablo Varsky, il giocatore ha aperto il suo cuore, descrivendo la solitudine e le sfide che ha dovuto affrontare dopo essere stato all’apice del successo.

Dopo aver vinto il Mondiale in Qatar con l’Argentina, la carriera di Gómez ha subito una brusca interruzione quando è stato trovato positivo a un test antidoping mentre giocava per il Siviglia. La squalifica di due anni lo ha colpito duramente: “Sono passato dall’essere un campione del mondo al telefono che non suona più, a scomparire dai media o a non giocare più”, ha detto Gómez. L’incidente ha portato a una profonda riflessione personale e alla necessità di riconsiderare la propria identità al di fuori del campo da calcio.

Il centro della controversia si trova in un innocente sciroppo per la tosse, preso per alleviare un disturbo notturno e non segnalato durante i controlli antidoping. Questo errore apparentemente minore ha avuto conseguenze devastanti: “Se lo avessi informato dello sciroppo, non sarebbe successo nulla”, riflette Gómez. La notizia della sua positività è arrivata pochi giorni prima della finale del Mondiale, un momento che ha descritto come “orribile”.

Ora, mentre si allena con il Renate in Serie C, Gómez è focalizzato sul superare le sfide personali e sul ricostruire la sua vita. Lavora per accettare la fine del suo personaggio pubblico di ‘Papu’ e per imparare a vivere come ‘Alejandro’, un uomo comune e un padre di famiglia. “Sto lavorando sul mio ego, spegnendolo un po’ e cercando di sopravvivere”, confessa.

Il ritorno in campo è ancora incerto, ma l’atteggiamento di Gómez è chiaro: vuole lasciarsi alle spalle gli errori del passato e guardare avanti. La sua storia è un potente promemoria delle difficoltà che possono emergere nella vita di un atleta e dell’importanza di affrontare con onestà e coraggio le proprie vulnerabilità.