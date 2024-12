Serie A: l’Udinese vince 2 a 1 ed espugna Monza, decisive le reti di Lucca e Bijol. La classifica aggiornata

L’Udinese ritorna a sorridere. Dopo quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite, i bianconeri si impongono 2 a 1 in casa del Monza. Il posticipo della 15esima giornata di Serie A viene subito sbloccato da Lucca, il quale incorna l’ottima cross di Zemura per battere Turati. I padroni di casa sbattono contro l’ottima difesa avversaria, ma ad inizio ripresa il gol di Kyriakopoulos ristabilisce la parità. Al 55′ Sava nega a Djuric la gioia del 2 a 1 con un’ottima parata, e al 70′ Bijol finalizza un bel contropiede dell’Udinese mettendo la firma sul nuovo vantaggio friulano. I biancorossi non ci stanno e continuano ad attaccare ma la traversa nega il pareggio a Dany Mota. Con questa sconfitta, i brianzoli rimangono penultimi a 10 punti mentre i bianconeri vanno a quota 20.

Di seguito la classifica aggiornata:

Atalanta – 34

Napoli – 32

Inter – 31*

Fiorentina – 31*

Lazio – 31

Juventus – 27

Milan – 22*

Bologna – 22*

Udinese – 20

Empoli – 19

Roma – 16

Torino – 16

Parma – 15

Genoa – 15

Cagliari – 14

Lecce – 13

Como – 12

Verona – 11

Monza – 10

Venezia – 9

*Una partita in meno