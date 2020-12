Papu Gomez canta l’inno della Juventus in panchina prima della partita con l’Atalanta (VIDEO)

La situazione in casa Atalanta era già caotica. Dopo il video di pochi secondi che ritrae il Papu Gomez cantare sorridendo l’inno della Juventus nel pre-partita all’Allianz Stadium, la situazione può diventare ancora più complicata. Di sicuro le immagini faranno discutere: l’argentino è in rotta con l’allenatore Gasperini che non lo fa più giocare ed è anche reduce da un colloquio con la società a cui ha partecipato il suo agente.

