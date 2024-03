Panchina Lazio, un veterano della Champions per il prossimo anno | I biancocelesti lo conoscono bene

Dopo l’addio di Maurizio Sarri continuano a farsi avanti le ipotesi sul nuovo allenatore per la stagione che verrà in casa laziale, e l’ultimo nome è quello di un grande esperto della coppa dalle grandi orecchie.

Nelle ultime ore un vero e proprio terremoto ha colpito la sponda biancoceleste della Capitale: Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni. Visti i risultati poco felici ottenuti in questa stagione dalla squadra laziale infatti il tecnico toscano ha avuto un confronto con la squadra in seguito all’ennesima sconfitta patita in casa contro l’Udinese, e dopo aver parlato con i suoi ormai ex ragazzi ha preso la decisione ufficiale.

Una scelta che il presidente Claudio Lotito non ha contestato, anzi, ha accettato prontamente. Adesso però ai piani alti di Formello urgono dei ragionamenti. Se da qui a fine stagione la guida tecnica sarà affidata a Giovanni Martusciello, allenatore in seconda dell’ex Napoli e Juventus, in vista del prossimo anno le cose cambieranno e si dovrà cercare un nuovo mister.

Ecco perché la dirigenza laziale sta stilando una lista di nomi che potranno essere contattati nelle prossime settimane, ma tra questi ce n’è uno che piace molto più degli altri. Si tratta di un tecnico molto esperto, specialmente nell’ambito della Champions League, e che i tifosi biancocelesti conoscono molto bene. Vediamo di chi si tratta.

Un grande nome per la panchina laziale

Il tecnico che sta circolando maggiormente nella testa dei dirigenti biancocelesti è Sergio Conceicao, allenatore che al momento è alla guida del Porto, club con il quale da anni partecipa alla Champions League, anche se nella serata di martedì è stato eliminato agli ottavi di finale dall’Arsenal ai calci di rigore.

Il 49enne conosce molto bene l’ambiente laziale, visto che da calciatore ha militato proprio negli Aquilotti per circa due anni e mezzo in due periodi separati.

Conceicao alla Lazio è più fattibile di quanto sembri

Il mister lusitano è in carica sulla panchina del Porto da ben sette anni, e dopo un lungo periodo fatto di successi per lui potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria e cercare una nuova esperienza.

A giocare in favore di un possibile matrimonio tra le due parti poi c’è anche il contratto che scade al termine della stagione, e che rende dunque questa ipotesi molto fattibile.