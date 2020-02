L’ex tecnico della Palmese Dal Torrione, dopo aver presentato alla Lega una vertenza legata al mancato versamento delle sue spettanze da parte della società neroverde, l’avrebbe vinta. Palmese che, oltre a dover far i conti con la situazione in campionato, che li vede fanalino di coda della classifica, deve far i conti anche con le situazione fuori dal campo come quella legata al suo ex allenatore.