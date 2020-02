Palmese e Castrovillari si sono date battaglia in campo, il match è terminato 3-4 in favore degli ospiti, ma la partita poteva finire nel dramma. Infatti l’attaccante della Palmese, Cristian Tiboni, ha scambiato la bottiglia dell’acqua con quella del detersivo. Secondo quanto riporta “Goalsicilia.it” l’attaccante avrebbe ingerito il detersivo, per fortuna nulla di grave per lui anche se è dovuto finire in ospedale.