Roberto Floriano lascerà il Bari, direzione Palermo. Ormai da tempo l’accordo tra i due club è pressoché chiuso e si attende solo la definizione dei dettagli. Ma la società rosanero, ripartita dalla Serie D, ha messo nel mirino anche un altro attaccante dei pugliesi in uscita. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Palermo starebbe puntando anche Samuele Neglia, per ricostituire quindi la coppia d’attacco che ha trascinato il Bari in Serie C.