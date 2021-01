Il match Palermo-Virtus Francavilla sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube.

La sfida sarà visibile anche in pay per view in diretta tv su Sky Sport 254 al prezzo di 4,99 euro con la telecronaca di Daniele Barone. La pay tv satellitare ha raggiunto l’accordo per trasmettere quindici match di ogni turno della Serie C.





Tutti i gol dei match disputati nel weekend saranno visibili già da lunedì sera, a partire dalle 21.30, sempre su Sky Sport 24

La sfida del Razza sarà trasmessa in streaming a pagamento sul sito LIVENow al prezzo di 3.99 euro.