Nuovo arrivo questa sera per il Palermo. Luca Vido è da poco atterrato all’Aeroporto di Punta Raisi rilasciando le seguenti parole:

«Sono felicissimo, venire a Palermo per me è una grandissima opportunità. Non vedo l’ora di iniziare a giocare in questo bellissimo stadio. Faccio un grande saluto ai tifosi e sempre forza Palermo».

Ecco la clip: