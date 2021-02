Al via il servizio di monopattino sharing in città. Il Comune ha firmato, infatti, l’accordo con le prime tre società. La Bird riders Italia, la Bit Mobility e la Helbiz Italia sono state autorizzate allo svolgimento del servizio con monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per una flotta di 400 mezzi ciascuna.

Si tratta dei primi provvedimenti amministrativi successivi all’avviso pubblicato lo scorso ottobre. All’avviso hanno risposto dieci società, per un totale di almeno 4mila mezzi disponibili. A parte le tre che hanno firmato, le altre devono completare la documentazione da fornire al Comune e poi potranno partire, dopo la firma dei contratti. Le prime tre società intanto possono iniziare il servizio.





“Si tratta di un importante risultato – dice l’assessore Giusto Catania – che renderà presto disponibile in città migliaia di questi piccoli mezzi a emissioni zero, fondamentali per supportare una mobilità sostenibile, economica e intelligente sui piccoli tragitti. Un contributo importante non solo per il miglioramento della qualità dell’aria, ma anche per la vivibilità complessiva di tutto il territorio cittadino”.

Il sindaco Leoluca Orlando sottolinea: “L’interesse mostrato da tanti operatori del settore, alcuni dei quali aventi i propri riferimenti in importanti società internazionali che già operano nelle principali città europee e italiane è una conferma che questo particolare settore di mercato della mobilità è in fase di grande sviluppo anche a Palermo, motivo in più per puntare sul supporto e la promozione della micromobilità sostenibile”.