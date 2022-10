L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla gara tra Ternana e Palermo.

A proposito di pacchetto arretrato, è nuovamente arruolabile anche Bettella. Il difensore, che Corini ha voluto preservare sabato scorso in seguito alla lieve distrazione muscolare alla coscia destra patita durante il soggiorno a Manchester, ieri è stato schierato al fianco di Nedelcearu al centro della difesa e in vista della sfida in Umbria sembra avere creato le premesse per un posto in prima fila. Da valutare, invece, le condizioni di Mateju che, in seguito ad un affaticamento, ieri ha proseguito un differenziato programmato.