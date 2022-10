L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla serie B contro la pirateria.

Riforme e risparmio energetico i temi dominanti ieri all’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B a Milano, alla presenza di tutte le società cadette. In apertura, nelle comunicazioni del presidente Mauro Balata, si è proceduto all’aggiornamento dei ricavi in ottica di una maggiore sostenibilità economica. Poi si è passati al tema delle riforme non più rinviabili e la necessità di un confronto con le altre componenti per rilanciare il calcio italiano. L’Assemblea ha delegato Balata, insieme a una ristretta rappresentanza, ad aprire tavoli di confronto urgente con gli altri settori nell’ambito di una riflessione da svolgere con la federazione.

L’obiettivo deve essere l’effettiva modernizzazione del movimento calcistico nazionale per renderlo sostenibile nella gestione economico-finanziaria e nuovamente competitivo con gli altri Paesi. Giusto un anno fa, ottobre 2021, la stessa Assemblea di B aveva approvato all’unanimità la proposta di riforma dei campionati del presidente federale Gravina. Un radicale cambiamento necessario che, se ne è parlato anche ieri, bisogna accompagnare con una profonda revisione della struttura della Governance federale per renderla più moderna. Fari anche sul risparmio energetico, con buone pratiche e misure da adottare negli stadi.

PIRATERIA. È stata inoltre illustrata l’attività contro gli illeciti derivanti dalla pirateria della trasmissione delle gare del campionato: un danno di 1,7 miliardi l’anno. Azioni che hanno portato, nel 2021, 944 nomi a dominio e indirizzi IP oggetto di blocco, con il 100% di provvedimenti cautelari accolti dal tribunale: «Ma è necessario coinvolgere l’opinione pubblica, attraverso i club, sugli ingenti danni in termini di fatturato e di occupazione che generano questi illeciti», ha detto Balata, che ha comunicato l’adesione a Fapav, la federazione che tutela l’industria dei contenuti audiovisivi. Infine l’Assemblea è stata informata di alcune offerte che già superano quelle pervenute nella scorsa primavera relative agli NFT statici e delle maglie, ambito quest’ultimo innovativo nel settore dei Non-Fungible Token. E si è proceduto alle nomine del direttore generale del Como Carlalberto Ludi a rappresentante della Lega B presso l’European Leagues, e di Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, nel Consiglio direttivo del settore tecnico della Figc.