Palermo-Venezia, Vanoli: «Giochiamo in uno stadio importante, servirà grandissima prestazione»

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” esprimendosi in merito alla gara contro il Palermo.

«Una bella partita che bisogna giocare, ci sono gare che ti fanno crescere contro una formazione veramente importante, in uno stadio importante, dobbiamo fare una grandissima prestazione a livello tecnico-tattico. Gol di testa? Tutte le squadre hanno pro e contro, gli allenatori guardano come fare male alla squadra avversaria. In questa gara dobbiamo guardare a noi stessi per arrivare a un grande risultato».