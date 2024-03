Palermo-Venezia. Escl. Andelkovic: «Rosanero favoriti. A Vasic ho detto…»

«Venerdì si affronteranno due squadre importanti rinvigorite anche dalle rispettive vittorie nell’ultimo turno. La classifica racconta di un Venezia in vantaggio ma a mio avviso il fattore campo può fare la differenza. Per questo motivo a mio avviso i rosanero sono favoriti». Queste le parole ai microfoni di “Ilovepalermocalcio.com” di Sinisa Andelkovic, ex difensore con un passato al Palermo e al Venezia.

Lecco-Palermo. Escl. Di Nunno: «Risultato ingiusto. Occhio alle combine»

Cosa si porta dietro delle esperienze al Palermo e al Venezia?

«A Palermo ho vissuto i miei migliori anni da calciatore. Devo tutto a questo club, il primo ad avermi portato in Italia. A Palermo inoltre è nato mio figlio e tra i ricordi più belli conservo quello della promozione in Serie A. L’esperienza di Venezia è stata più breve ma ricordo soprattutto il primo anno quando arrivammo a giocarci i play-off venendo sconfitti proprio dal Palermo».

Lei ha affrontato il Palermo da ex. Che partita sarà per Mato Jajalo?

«Tornare a Palermo da avversario è stato strano e penso lo sarà anche per Jajalo. Giocare al cospetto di un pubblico al quale hai dato tutto ricevendo davvero tanto, non è per niente facile. È chiaro che Jajalo lotterà per il bene del Venezia, ma quella di venerdì non sarà una partita come tutte le altre».

È rimasto in contatto con qualche suo ex compagno al Palermo?

«Mi capita spesso di parlare con Soleri e Vasic. Quest’ultimo l’ho conosciuto a Padova e ho avuto modo di apprezzare un ragazzo con grandi qualità che si impegno sempre tanto. Palermo è una piazza che spesso si aspetta di vedere giocatori già pronti. Gli ho detto di non mollare e di dare sempre di più, in attesa che arrivi il suo momento».

Si aspettava tutte queste difficoltà per Corini a Palermo?

«La mia esperienza a Palermo con Corini è stata positiva. Ricordo che il supporto psicologico che mi diede quando dovevo recuperare da un problema al ginocchio. Non mi fece mai mancare il suo supporto. È chiaro che le aspettative a Palermo sono alte. Spero per lui e per i tifosi rosanero che possano centrare l’obiettivo promozione».