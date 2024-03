Palermo-Venezia, Brunori: «Quando si perde è giusto prendere fischi»

Matteo Brunori ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso dal Palermo contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Venezia superiore a noi? Oggi loro sono sembrati più pronti. Loro hanno preso consapevolezza e per noi è stato più difficile. Hanno qualità e sono attrezzati. Pochi gol? L’attaccate vive di questi periodi, capita quando ci sono poche occasioni. Contestazione al mister? Sicuramente quando si perde è giusto prendere i fischi. Capiamo la delusione e quanto la gente ci teneva, come noi. Non sempre va come vogliamo e ci sta la frustrazione. Anche noi siamo dispiaciuti. Cosa è successo da Cremona a oggi? Penso che il secondo tempo lì ha lasciato tante scorie dentro di noi. La vittoria di Lecco ha dato morale perché era un campo difficile. Non possiamo pensare a cosa è successo a Cremona, stiamo dentro questa situazione, tanto volte ci siamo rimboccati le maniche e dobbiamo lavorare».