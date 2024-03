Palermo-Venezia, Brunori: «Nulla è perduto, siamo dentro i playoff»

Matteo Brunori ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso dal Palermo contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Sconfitta che fa male? A Lecco magari è mancato un po’ di gioco ma abbiamo vinto. Oggi siamo partiti bene, dopo il gol è stata una partita un po’ in salita. C’è da salvare il fatto che siamo dentro i playoff. Ci sono passato quando abbiamo vinto e siamo andati in B senza essere favoriti. Dobbiamo stare concentrati fino alla fine perché può succedere di tutto in ogni partita. Pensiamo che nulla è perduto. Gli errori li commettiamo tutti, a partire dal sottoscritto. Siamo una squadra non puntiamo il dito contro nessuno. Se non sbagli le partite finiscono 0-0, forse ora ne commettiamo qualcuno in più»