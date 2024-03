Palermo-Venezia, Brunori: «Dobbiamo provarci fino alla fine e piazzarci più in alto possibile»

Matteo Brunori ha parlato in mixed-zone al termine della gara persa contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Bisogna metterci la faccia in un momento così delicato. Quando perdi 3-0 in casa è un momento in cui bisogna essere forti a venirne fuori, è una bella batosta. Abbiamo fatto un buon inizio gara, ma il gol ci ha tagliato le gambre. Succede molto spesso e poche volte siamo riusciti a ribaltarla, bisogna lavorare su questo aspetto. Veniamo da una sconfitta di misura, è abbastanza tosta. Abbiamo otto partite e nulla è ancora chiuso, è nostro dovere provare a far qualcosa fino alla fine. Queste sono partite in cui gli episodi sono decisivi. Il Venezia è una grande squadra e lo ha dimostrato. Obiettivo? Partita dopo partita riuscire a posizionarci il più in alto possibile, finché c’è la matematica vogliamo metterci nella miglior posizione».