Ex rosa, Lupo: «Momento complicato per il Palermo, serve equilibrio»

Intervistato da “TMW” Fabio Lupo ha parlato in merito a Palermo-Venezia.

Ecco le sue parole:

«Il Venezia ha ritrovato fluidità di gioco. Il Palermo evidentemente adesso, al contrario sta vivendo un momento molto complicato, prende qualche gol di troppo e qualcosa non sta funzionando. Però mancano ancora sette partite, bisogna ritrovare equilibrio. Palermo Football Conference? Un’ottima occasione, speciale e gradita per confrontarsi e ascoltare le tante persone presenti. Un’opportunità visto il parterre per avere tanti spunti di riflessione».