Azione di vandalismo nel centro storico di Palermo. Come riporta Gds.it sono stati rotti dei vetri due auto tra via Maqueda e piazza Sant’Anna. I proprietari dei mezzi hanno esposto denuncia dichiarando come gli episodi siano avvenuti in giorni ravvicinati. Due di queste auto appartengono alla stessa famiglia. I malviventi inoltre hanno rubato tutto ciò che era presente nei veicoli.